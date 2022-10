Nu het parkoers bekend is, rijst de vraag wie zich gaat mengen in strijd tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar

Feyenoord niet bezig met rekenen in bizarre poule: ‘We staan bovenaan, maar zo voelt het niet’

Feyenoord leidt in groep F, maar de verschillen tussen de vier clubs in de groep zijn letterlijk nihil. In Oostenrijk, tegen Sturm Graz, zal veel duidelijk worden. Verdedigers Gernot Trauner en David Hancko gaan het mes tussen de tanden plaatsen.

13:35