Nu wel raak voor Evert Hoolwerf op natuurijs van Lulea: ‘Nu kunnen we eindelijk meepraten, met onze grote mond’

Twee dagen eerder waren de rollen nog omgedraaid en werd de ‘Hoolwerf Broedertwist’ in het voordeel beslecht van Bart Hoolwerf van de zwart-gele Jumbo-Vismaformatie. Groot was de teleurstelling in het groene kamp van Hoolwerf Heiwerken/AB Vakwerk, dat in Zweeds Lapland opnieuw naast de zege greep. „Frustrerend”, sprak Evert Hoolwerf na zijn winnende eindsprint in de derde Grand Prix-wedstrijd op het bevroren zeewater van de Botnische Golf. „De ploeg staat er goed op, maar toch lukte het ons niet in de eerste drie wedstrijden hier te winnen. Nu kunnen we eindelijk meepraten, met onze grote mond. We zijn van de nul af.”

Onwaarschijnlijk fraaie ijsvloer

Onder fraaie weersomstandigheden werd de voorlaatste marathon van het seizoen afgewerkt. Een dag eerder regende het nog lichtjes en dooide het flink in Lulea, maar een nacht met strenge vorst zorgde voor een onwaarschijnlijk fraaie ijsvloer. Met een koers van slechts 60 kilometer lag het tempo zo hoog, dat al snel duidelijk werd dat de wedstrijd in een massasprint zou eindigen. „Het ijs was veel te mooi. Dan weet je al dat in zo’n korte wedstrijd bijna niet anders dan gesprint kan worden. D’r gaan aan de achterkant meer mensen af dan dat er aan de voorkant weg kunnen rijden.”

Zoals vroeger tegen elkaar rennen

In tegenstelling tot de koers van twee dagen eerder, gewonnen dus door Bart Hoolwerf, ontbrak de groene trein in de finale van de marathon. Bewust, aldus Evert, die de laatste twee ronden in de rug van zijn broertje zat. Dat er in de finishstraat tegen de wind in gesprint moest gaan worden, was in het voordeel van Evert. „We hebben van de week gezien dat voor de wind uit Bart gewoon sneller is. Vandaag kon ik om op het laatste moment net voorbij. Het was een beetje zoals we vroeger tegen elkaar renden, wie het eerst bij de deur was. Toen was dat vaak ik, ook omdat ik groter was. Maar die voorsprong ben ik inmiddels wel kwijt”, sprak de winnaar lachend.

200 kilometer

Een schrale troost voor de nummer twee Bart: hij is de nieuwe leider in het Grand Prix-klassement van de serie marathons in Zweden. De mannen hebben nog één koers te gaan: zaterdag de finale, de Alternatieve Elfstedentocht over 200 kilometer.