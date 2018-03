Nuis al vroeg aan de bak, Verbij start als laatste

KAMPIOENSPOULE FC Twente Vrouwen begint play-offs in Eindhoven

15:13 Het programma van de kampioenspoule in de eredivisie vrouwen is bekend. FC Twente Vrouwen moet nog even wachten op de hervatting van de competitie. De vijfvoudig landskampioen is namelijk de eerste speelronde (16/18 maart) vrij.