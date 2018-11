Nuis baalt als een stekker van nederlaag

interview Zwemster Marleen Veldhuis: Eens een Tukker...

12:01 BORNE - Marleen Veldhuis (39) groeide op in Borne en werd een succesvol zwemster. Wereldkampioen, olympisch kampioen, ze grossierde in medailles. Maar 4,5 jaar geleden dook ze plotseling onder in Australië, waar haar man Camiel Huisman een goede baan kon krijgen. ,,Emigreren? We hebben er niet lang over nagedacht.”