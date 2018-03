Nuis baalt van zilver: 'Ik wil nu alleen nog heel graag naar huis'

De olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter legde de 'schuld' bij zichzelf. ,,Mijn tweede 1000 meter was niet goed. Het was rommelig, ik was niet scherp genoeg. Ik ging minder kapot dan de anderen in de slotronde, maar mijn tijd was net niet genoeg voor goud.''



Nuis kreeg het na de apotheose, met Lorentzen in de laatste rit op zijn tandvlees, even te kwaad. ,,Die spanning was weer zó hoog. Ik ben blij dat ik daar nu vanaf ben. Dat kwam er even uit bij mij. Ik ben nu wel even klaar met al die spanning.''

Nuis sprak bij de NOS niettemin van een prachtseizoen. ,,Natuurlijk, deze wereldtitel had ik ook nog heel graag gewonnen. Maar ik heb gestreden voor wat ik waard was. Lorentzen ging net niet genoeg stuk om het goud bij mij te brengen. Zo is het gewoon. Nu wil ik alleen nog maar heel graag naar huis.''

Onttroond