Nuis gediskwalificeerd: ‘Ik heb geen centimeter afgesneden, onmogelijk!’

Veldrijd­ster Sophie de Boer uit Enschede heeft nog lange weg te gaan

13:09 HUIJBERGEN - Twee seizoenen geleden won ze nog het eindklassement van de wereldbeker, nu is Sophie de Boer (28) niet eens een podiumkandiaat voor het NK in Huijbergen. „Dit is erg frustrerend”, zegt de Enschedese veldrijdster aan de vooravond van de titelstrijd.