Nuis ‘gewoon’ naar WK afstanden: eis Verweij, Ntab en Mulder afgewezen

Ronald Mulder, Koen Verweij en Dai Dai N’tab spanden een beroepszaak aan bij de KNSB tegen de aanwijsplek voor Nuis, die door ziekte ontbrak op de NK afstanden. Verweij en N’tab, die als derde eindigden op respectievelijk de 1500 en 1000 meter, grijpen daardoor alsnog naast een startbewijs. Zij waren het niet eens met de beslissing van de selectiecommissie om Nuis alsnog aan te wijzen en eisten bij de geschillencommissie een skate-off. Ook Ronald Mulder werd niet in het gelijk gesteld; hij kreeg geen aanwijsplek voor de 500 meter. Mulder had tijdens de NK afstanden materiaalpech.

Deze skate-off zou bij de komende wereldbeker in Calgary (7-8 februari) verreden moeten worden. Wie op de 1000 meter (Ntab) en 1500 meter (Verweij) in vergelijking met Nuis de beste tijd zou neerzetten, zou het WK-ticket op de betreffende afstand moeten krijgen, aldus Team Reggeborgh.

De geschillencommissie van de KNSB hield zich maandagavond op een advocatenkantoor in Amsterdam ruim twee uur met de beroepszaak bezig. Verweij en Ntab waren daarbij aanwezig. Nuis liet zich vertegenwoordigen door een advocaat. Hij is momenteel op trainingskamp in Collalbo. “Het is goed dat de geschillencommissie vaststelt dat wij als selectiecommissie correct hebben gehandeld”, aldus Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. ,,Het belangrijkste is dat iedereen nu duidelijkheid heeft en de focus weer volledig kan leggen op de sportieve voorbereiding op deze belangrijke wedstrijden.”



De WK afstanden vinden van 13 tot en met 16 februari plaats in Salt Lake City.