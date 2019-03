Nuis: Het was nog niet eens een perfecte rit

,,Allemachtig, dit had ik echt niet verwacht’', bekende een dolgelukkige Nuis bij de NOS. ,,Het was nog niet eens een perfecte rit. Tot aan de 1100 meter haalde ik samen met Thomas een geweldig niveau. In de laatste bocht liepen mijn benen echter helemaal vol, ik zat volledig kapot. Ik kon bijna niet meer op mijn benen blijven staan. Ik had een hand aan het ijs nodig om niet te vallen en tikte daarbij een blokje weg. Ik schrok even heel erg, maar toen ik die tijd zag van 1.40 dacht ik nog wel even, verdomme, een 1.39 had er ook ingezeten.’'