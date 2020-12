Nuis hunkert naar zege: ‘Ga graag weer eens met overwinning naar huis’

Geen WK onder 20 voor talenten Oranje

24 december De mondiale voetbalfederatie FIFA heeft twee WK’s geschrapt die voor komend jaar op het programma stonden. Het WK voor spelers onder 20 jaar en het WK onder 17 jaar gaan in 2021 niet door. De Nederlandse voetbaltalenten zouden meedoen aan het WK onder 20 in Indonesië. Het WK voor de talenten tot 17 jaar zou in Peru worden gehouden.