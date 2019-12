Nuis krijgt aanwijsplekken 1000 en 1500 meter op WK afstanden

WK Darts LIVE | Wright breekt Price meteen, Van Gerwen later op jacht naar finaletic­ket

20:29 Plaatst regerend wereldkampioen Michael van Gerwen zich voor de finale van het WK Darts? Dat is de grote vraag van vanavond. De Nederlander speelt in de halve finale tegen Nathan Aspinall. Voordat het zover is, strijden Gerwyn Price en Peter Wright in de eerste halve finale om een finaleticket. Mis niets in ons liveblog. Tussenstand (Best of 11): Peter Wright - Gerwyn Price 1-0 Programma (Best of 11): Michael van Gerwen - Nathan Apsinall