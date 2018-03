Nuis kruipt dankzij 1000 meter naar Lorentzen, Verbij derde in klassement

,,Ik baal een beetje van mijn 500 meter'', bekende Nuis bij de NOS. ,,Ik opende rommelig, terwijl dat de laatste weken juist zo goed ging. Daardoor was een tijd van 34,9 die ik in mijn hoofd had niet mogelijk. Hopelijk was dit mijn slechtste race van de vier ritten dit weekeinde. Dan sta ik er zondag in het klassement nog een stukje beter op.''

Over zijn eerste 1000 meter in Changchun had Nuis niet veel te klagen. ,,Het was niet bijzonders, een normale en solide race. Ik vond het wel mooi om te zien dat al die sprinters kapot gingen in de laatste ronde. Het is taai ijs hier, je kunt er niet zo goed op glijden. Als 1500 meter-rijder kan ik hier dan beter tot mijn recht komen. Ik ben nu na de eerste dag super getergd om het zondag nog wat beter te doen. Ik weet dat ik dat kan, zowel op de 500 als op de 1000 meter.''