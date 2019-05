Nuis: Mijn zoon is meer fan van Max dan van mij

Door Arjan Schouten Begrijp ik nou goed dat vooral jouw zoon Jax groot fan is van Max Verstappen? Kjeld Nuis: ,,Absoluut. Hij is meer fan van Max dan van mij. Max is echt de shit, voor hem. Jax wordt in september pas drie jaar, maar hij kan al gerust een hele Formule 1-race kijken. We hebben zo’n schaalmodelletje van de auto van Verstappen, dat is zijn favoriete speeltje. En als ik ‘m probeer eten te geven en het lukt niet dan zegik altijd dat Max het wel eet. Dan gaat het er gelijk in. Groente, vlees, alles.’’

Jullie waren vorige week samen op Zandvoort, bij de Jumbo Racedagen. ,,Ja, daar heeft Jax voor het eerst Max ontmoet. Dat was echt kicken, hij was wel echt onder de indruk. Hij had het er vooraf al twee dagen over. Na het laatste middagtukkie stond ie klaarwakker naast z’n bed: ‘we gaan naar Max, we gaan naar Max’. Kwamen we daar, bleek heel Zandvoort in van die Red Bull-shirtjes te lopen. Hij wist niet waar hij kijken moest. ‘Kijk pap, een dikke Max, een dunne Max, een grote Max, een kleine Max’. Geluk herkende hij de echte Max ook wel meteen. Hij kreeg een petje en een high five van hem. Echt heel leuk.’’

Volg je de Formule 1 zelf ook al vanaf je jeugd?

,,Nee, voor de entree van Max keek ik niet. Ik ben echt een inhaker,sinds Max. Ik heb heel veel respect voor Verstappen. Op en buiten de baan, een heel complete sportman, merkte ik in Monaco, waar ikvorig jaar te gast was. Hij wil alleen maar winnen, maar is zich tegelijkertijd ook heel bewust dat hij niet bij Mercedes rijdt. Dat hij soms ook tevreden kan zijn met een podiumplaats. Hij staat er heel realistisch in. Hoe hij met z’n sportleven bezig is, dat is bijna gewoon als een artiest. Super gefocust aan de start, maar daar omheen best wel chill. Daar kunnen we als schaatsers best wel wat van leren. Wij leven toch met oogkleppen op, zijn voor de races nietbeschikbaar. Vlak voor een race staat Max nog interviews te doen en dan moet je echt wel een knop om kunnen zetten. Racemodus aan. Wij leven veel langer naar een race toe. Zitten boven in Thialf helemaal alleen in de zen-modus op een matje te rekken. Hoe snel Max kan schakelen, dat vond ik in Monaco best wel indrukwekkend. Hij was na de race pisnijdig, want met een perfect weekend had ookhij kunnen winnen en nu won zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Maar Max was er na de race wel, voor het team. Voor de mensen om hem heen. Hij zette een big smile op en hij stond er.’’