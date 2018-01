Nuis ook sterkste bij tweede 1000 meter

Kjeld Nuis heeft bij de wereldbeker in Erfurt ook de tweede manche op de 1000 meter op zijn naam geschreven. De Zuid-Hollandse schaatser zegevierde in een tijd van 1.08,40. Daarmee evenaarde hij het baanrecord, dat sinds februari 2009 op naam staat van de Amerikaan Shani Davis. Nuis won gisteren de 1000 meter in een tijd van 1.08,57.

De Noor Havard Lorentzen pakte zondag zilver (1.08,66) en het brons was voor de Rus Denis Joeskov (1.08,95). Thomas Krol (vijfde in 1.09,08) en Hein Otterspeer (zesde in 1.09,51) kwamen voor een podiumplaats net tekort.

Nuis behaalde zondag zijn twaalfde wereldbekerzege op de 1000 meter en zijn zeventiende in totaal. De tweevoudige wereldkampioen (1000 en 1500 meter) was na zijn tweede machtsgreep in Erfurt niet helemaal tevreden. ,,Mijn opening was beter dan op zaterdag, maar mijn slotrondje was nu wat minder'', analyseerde hij bij NOS.

,,Ik kon minder goed doortrekken dan in mijn eerste race hier. Niettemin waren het twee mooie overwinningen waarvan ik de goede dingen zal meenemen richting de Winterspelen. Dit was mijn laatste optreden voor het begin van Pyeongchang 2018. Ik ben goed op weg, de 1000 meter is van mij. Ik heb geen twijfels meer.''