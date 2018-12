Nuis snelt naar overwinning op 1000 meter

Chelsea wint wel Hasenhüttl wint bij eerste wedstrijd met Southamp­ton van Arsenal

16:44 Arsenal heeft voor het eerst in bijna vier maanden weer eens verloren in de Premier League. De ploeg van manager Unai Emery kwam in de uitwedstrijd tegen Southampton twee keer terug van een achterstand, maar na de 3-2 in de 85ste minuut van invaller Charlie Austin was het verzet gebroken. Austin bezorgde degradatiekandidaat Southampton de tweede overwinning van het seizoen.