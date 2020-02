Nuis troeft Krol nipt af en pakt wereldtitel op 1500 meter

Door Pim Bijl



Als Kjeld Nuis de baan opstapt, hangt aan de wand van de Utah Olympic Oval zijn naam een keer minder aan het bord met wereldrecords. Een paar uur eerder heeft het bordje van Pavel Koelizjnikov, de man die zijn mondiale toptijd op de 1000 meter op zaterdag verpulverde, plaatsgemaakt voor dat van hem. Hij is gebrand.

Met een blik zo strak als een liniaal staat hij aan de start van de 1500 meter. Deze race moet zijn winter goedmaken. Een winter die bijzonder onstuimig was, vol hobbels, obstakels, tegenslagen en onrust. Hij, de tweevoudig olympisch kampioen en wereldrecordhouder, kampte in oktober met een hersenschudding. In december werd hij ook nog eens ziek. In zes dagen met hoge koorts verloor hij volgens zijn ploeg liefst vijf kilo. Omdat hij zich afmeldde voor de NK afstanden lag zijn WK-deelname in handen van de selectiecommissie van de KNSB. Hij kreeg een aanwijsplek, maar moest aanvankelijk in spanning afwachten of die in de beroepszaak standhield. Bij zijn rentree op het ijs bleek dat Nuis wedstrijdritme miste.

Toch oogde Nuis hier in Salt Lake City zelfverzekerd. Hij toonde enige voorzichtigheid door geen aanval op zijn eigen wereldrecords aan te kondigen, voor het seizoen toch zijn grote doel, maar zei zichzelf wel weer even sterk als Krol te voelen. Maar een nieuwe dreun volgde op de 1000 meter. Hoewel Nuis en Krol Pavel Koelizjnikov naar voren hadden geschoven als grote favoriet voor de 1000 meter was de tik op zaterdag toch hard aangekomen. Kjeld Nuis verloor kansloos en begon een relaas: sprintend Nederland moest zich achter de oren krabben en terug naar de tekentafel. Hij eindigde op ruim een seconde achterstand als tweede achter de Koelizjnikov en hij zag hem ook nog zijn vorig jaar gereden wereldrecord afpakken.

Maar op de 1500 meter zou alles anders zijn, beloofden de twee. Dat was toch immers hun domein? De twee hadden elkaar vorig jaar in maart bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City nog naar grote hoogten gestuwd. Beiden doken destijds flink onder het oude wereldrecord van Joeskov, Nuis was de snelste en de nieuwe koning met een historische snelle 1.40,17.

Nu was er geen direct duel in de Utah Olympic Oval met Krol in de voorlaatste rit tegen de Koreaan Kim en Nuis in de laatste rit tegen de Chinees Ning. Zoals het onafscheidelijke duo deze winter toch al zo vaak was gesplitst. Door de ziekte van Nuis in december liepen de programma’s en trainingskampen plots niet meer synchroon en deden ze pas sinds anderhalve week geleden weer alles samen.

Toch blijkt op deze slotdag van de WK afstanden eens te meer hoezeer zij – ploeggenoten en concurrenten - aan elkaar gewaagd zijn. Ondanks de strakke blik en de druk op zijn schouders, en de verzuurde benen in de laatste meters, wint Nuis. Zijn ogen zoeken meteen na zijn finish naar de klok en zijn 1.41.66 blijkt genoeg om Krol van de eerste plek te stoten. Krol, de wereldkampioen van vorig jaar in Inzell, komt zevenhonderdste tekort. Het brons is voor de Amerikaan Joey Mantia.

De ontlading is gigantisch bij Nuis. Hij balt zijn vuisten, verschillende oerkreten gonzen door de Utah Olympic Oval en duidelijk geëmotioneerd zingt hij even later het Wilhelmus mee. In wat even een verloren winter dreigde te worden, beleeft hij dan toch zijn magische moment.