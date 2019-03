Nuis: Verdomme, een 1.39 had er ook ingezeten

Voor schaatser Kjeld Nuis is bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City een droom uitgekomen. ,,Als klein jochie droomde ik ervan om snelste man op aarde te zijn. Nu ben ik dat zowel op de 1000 meter als op de 1500 meter. Ik heb er geen woorden voor.’'

Een dag nadat hij het wereldrecord op de 1000 meter in bezit nam (1.06,18) sloeg de ontketende Nuis op de 1500 meter opnieuw genadeloos toe (1.40,17). Zijn excellerende ploeggenoot en tegenstander Thomas Krol eindigde opnieuw als tweede (1.40,54).

,,Allemachtig, dit had ik echt niet verwacht’', bekende een dolgelukkige Nuis bij de NOS. ,,Het was nog niet eens een perfecte rit. Tot aan de 1100 meter haalde ik samen met Thomas een geweldig niveau. In de laatste bocht liepen mijn benen echter helemaal vol, ik zat volledig kapot. Ik kon bijna niet meer op mijn benen blijven staan. Ik had een hand aan het ijs nodig om niet te vallen en tikte daarbij een blokje weg. Ik schrok even heel erg, maar toen ik die tijd zag van 1.40 dacht ik nog wel even, verdomme, een 1.39 had er ook ingezeten.’'

Gruwelijk hard

Nuis (29) haalde niettemin bijna 2 seconden van zijn persoonlijke record af. ,,Dat is een heel grote hap inderdaad. Maar ik ging na de finish wel bijna van mijn stokje. Het is echt gruwelijk hard gegaan. Een wereldrecord op de 1500 meter met bijna 1 seconde verbeteren, dat is ongelooflijk. Ik ben echt superblij, dit maakt mijn seizoen helemaal goed.’'

Krol had evenals na de 1000 meter gemengde gevoelens. ,,Kjeld en ik hebben op de 1500 meter tijden gereden die vooraf voor onmogelijk werden gehouden’', zei de wereldkampioen op de schaatsmijl. ,,We hebben elkaar in onze rit heel erg gepusht. Ook ik ging in die laatste bocht bijna onderuit. Niet zo vreemd, want Kjeld en ik zaten fysiek op onbekend terrein. We hadden nog nooit zo hard gereden. Het is wel heel zonde dat ik weer als nummer twee naast het wereldrecord grijp. Ik ben niettemin heel trots wat ik hier heb gepresteerd.’’