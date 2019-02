Nuis zegt gouden schaatsschoenen vaarwel

Op de vraag wie de grote favoriet voor de titel op het WK sprint aankomende weekeinde is, antwoordt Kjeld Nuis direct. Niet hij, maar Pavel Koelizjnikov. De Rus maakte indruk twee weken geleden in Inzell – al was het niet met zijn uitslagen, ruim van het podium. Nuis: ,,Op de 1000 meter hield hij zijn benen stil in de laatste bocht en als hij op de 500 geen misser had gehad, had hij gewonnen. Die uitslag was zeker een vertekend beeld. Hij was hartstikke in vorm daar.”



Maar dat geldt niet voor Nuis zelf. Zijn uitslagen in Inzell waren ver beneden zijn eigen verwachting. De tweevoudig olympisch kampioen werd vijfde op de schaatsmijl, op de 1000 meter eindigde hij als derde. Nuis verklaarde na afloop niet te weten waardoor zijn optreden tegenviel. Tijdens trainingen ging alles goed. Nu: ,,Ik had mijn zinnen gezet op de winst in Inzell. Dat was echt mijn doel.”



Na zijn terugkeer uit Zuid-Duitsland besloot Nuis daarom het roer om te gooien. Hij had een ‘nieuwe prikkel’ nodig en wisselde van schaatsschoen. ,,Ik vind het wel spannend en een uitdaging”, zei hij donderdagmiddag bij een persbijeenkomst in Wolvega. Op zijn oude schoenen van een ander merk schaatste hij vier jaar, waaronder tijdens zijn twee gouden olympische ritten in Pyeongchang een jaar geleden.