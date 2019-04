Nummer twee uit Elfstedentocht 1963 Jan Uitham (94) overleden

LIVE | Alaphilip­pe en Fuglsang aan kop, groep met 'MvdP’ kansloos

16:54 Met de Amstel Gold Race staat vandaag de enige Nederlandse klassieker op World Tour-niveau op het programma. ‘We’ hebben met Mathieu van der Poel een uitstekende kanshebber op winst in de AGR. Om 10.30 uur is de start, rond 17.00 wordt de aankomst verwacht. Mis niets in ons liveblog!