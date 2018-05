Nummer vier voor sprintkoning Viviani, vlucht haalt het wéér niet

Door Thijs Zonneveld



In het begin gaat het hard. In het middenstuk gaat het hard. En in de finale gaat het nog harder. Etappe 17 is er eentje zoals we er in deze Giro al zoveel hebben gezien: een potje laagvliegen op twee wielen.



Wéér proberen talloze renners van naam en faam om te ontsnappen uit het peloton. Lange tijd rijdt er een sterke kopgroep voorop met daarin Wout Poels (Sky), Luis Leon Sanchez (Astana), Alessandro De Marchi (BMC) en Ben Hermans (Israel Cycling Academy), maar ook die kunnen niet vooruit blijven. En dus haalt de vlucht het in deze Giro wéér niet. Dat is een trendbreuk: in recente grote rondes haalden de vluchters het juist vaak wél. Het zegt iets over de zwaarte van deze Giro: het is iedere dag koers voor het hele peloton.



Na een dag lang onder in de beugel loopt het in Iseo weer uit op een massasprint. Er is nauwelijks sprake van organisatie omdat de meeste renners van de sprintersploegen op hun tandvlees rijden, maar de favorieten zitten allemaal van voren. In een hoosbui gaat Danny van Poppel (Lotto-Jumbo) als eerste aan, maar hij wordt gecounterd door de snelste man van het peloton: Quick Step-sprinter Elia Viviani. Hij wint voor Sam Bennett en Niccolo Bonifazio. Van Poppel wordt vierde. Er rest voor de sprinters nog één kans: de slotrit in Rome.



De komende drie dagen trekt het peloton het hooggebergte in.