De Vries bekroont inhaalrace met derde plek: 'Dit had ik echt even nodig'

Zo best was zijn seizoenstart puur op resultaten beschouwd immers nog niet. ,,De potentie telt niet, als je dat niet om kunt zetten in resultaat. Naar ‘als’ en ‘maar’ luistert niemand en dat begrijp ik ook. Maar de potentie is er de hele tijd al. Race 1 lagen we tweede in Bahrein, de tweede race daar lagen we op kop. Gisteren lag ik weer tweede. Er gebeurde steeds een hoop in de kwalificatie, waar zowel het team als ik fouten hebben gemaakt. Altijd goede races gereden, maar het nog niet om kunnen zetten. Daarom denk ik dat dit resultaat héél belangrijk is."



Hij zei het de avond voor de race nog tegen zijn trainer. ,,Als we nou maar één keer eens wat neer kunnen zetten, dan weet ik zeker dat het kampioenschap écht begint. Er is natuurlijk een hoop druk, iedereen verwacht veel. Prema heeft altijd goed gepresteerd, al zegt dat niet alles meer, want de auto’s zijn dit jaar echt heel anders. De top is veel breder, wat het kampioenschap mooi maakt. En ik twijfel er niet aan dat we daar aan mee gaan doen."