Nyck de Vries laat na kwijtraken van stoeltje in F1 voor het eerst van zich horen: ‘Natuurlijk doet het pijn’

‘Ik ben dankbaar voor ons bevoorrechte leven, trots op onze reis en mijn familie. Dit is gewoon weer een ervaring, we gaan verder en kijken uit naar het volgende hoofdstuk’, schrijft De Vries, die samen met Logan Sargeant (Williams Racing) de enige coureur was die geen punten scoorde in de eerste tien Grands Prix van dit jaar in de Formule 1. Zijn twaalfde plaats in Monaco was zijn beste prestatie. Na de zeventiende plaatsen op de Red Bull Ring en op Silverstone was het gedaan voor De Vries bij AlphaTauri.