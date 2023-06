Nyck de Vries na aanvaring met Kevin Magnussen: ‘Hebben elkaar te hard gepusht’

met video'sNyck de Vries reed in Montréal wederom een ongelukkige race. Van de coureurs die de finish haalden, eindigde de Nederlander in zijn AlphaTauri als laatste. Dat had alles te maken met een moment tussen De Vries en Kevin Magnussen.

Het idee van De Vries was mooi halverwege de GP van Canada, maar zijn inhaalmanoeuvre aan het adres van Magnussen pakte niet helemaal uit zoals hij het voor ogen had. De twee gingen in ronde 35 wiel aan wiel, en uiteindelijk samen de uitloopstrook op. Een straf bleef De Vries bespaard, maar de verloren tijd maakten beide coureurs nooit meer goed.

,,We hadden hard geracet in de bochten 1 en 2. Ik kwam onderlangs en ik denk dat we elkaar gewoon iets te hard hebben gepusht. Ik zat op het vuil en zo blokkeerde ik, waarop we rechtdoor gingen. In bocht 3 kon ik geen kant meer op", zo zei De Vries, die het als een race-incident zag, bij Viaplay.

,,Ik vond het een prima race tot op dat punt. Ik kon in de DRS-trein blijven en zo steeds een plekje winnen met de pitstops voor me", gaat De Vries verder. ,,Maar al met al waren we niet echt competitief en snel genoeg dit weekend, in alle omstandigheden kwamen we wel iets tekort. Vandaag was baanpositie ook cruciaal, want er ontstond een DRS-trein. Als je dan achteraan rijdt is het heel moeilijk om nog door het veld te komen.”

