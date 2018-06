Nyck de Vries pakt op Circuit Paul Ricard zege in F2

De 23-jarige Fries begon als vierde aan de wedstrijd, maar kwam na 21 ronden als eerste over de finish na een sterk optreden. Het was zijn eerste overwinning in dit seizoen. Hij eindigde gisteren in de hoofdrace als vijfde. In het WK-klassement klom hij naar de derde plek.



,,Dit is echt een opluchting'', reageerde De Vries. ,,Ik denk dat wij deze zege meer verdienen dan wie ook, na een lastige periode. ,,De snelheid was er altijd wel. En dan hoop je dat het een keertje om gaat draaien, qua geluk. Dat alles eens op zijn plek valt. Meerdere keren heb ik gedacht dat punt wel bereikt te hebben, moet ik toegeven. Maar steeds bleek het niet zo. Laatst nog in Monaco, waar we dachten dat we onze come-back zouden maken in de titelrace, maar het liep uit op een ramp. Hopelijk is het nu wel zo ver.''