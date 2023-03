Nyck de Vries riep hulp in van Max Verstappen om 'razendsnel' circuit in Djedda door te nemen

,,Ik ben vanuit Bahrein naar Engeland gevlogen om me in de simulator voor te bereiden op deze race", vertelt hij. ,,Het lijkt een heel, heel snel circuit te zijn. Zeker in het eerste gedeelte. Ik kijk ernaar uit om hier te racen.” Zijn nieuwsgierigheid komt vooral door het feit dat hij de AlphaTauri waarin hij dit seizoen rijdt pas op één circuit heeft ervaren. ,,We hebben alleen nog maar in Bahrein gereden. We zijn nog niet in staat geweest om ons pakket uit te testen op verschillende plekken. Ik denk dat het goed voor ons is om te zien hoe we het hier doen.”



En De Vries denkt dat hij en zijn team in Djedda beter voor de dag gaan komen dan in Sakhir, waar hij in de kwalificatie de eerste schifting niet overleefde en in de race uiteindelijk veertiende werd. ,,We geloven dat we progressie gemaakt hebben", geeft hij aan. ,,Maar dat is altijd relatief. Als anderen meer vooruitgang hebben geboekt dan wij, hebben wij ons niet genoeg verbeterd. En het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. In Bahrein voelden we dat we in de race competitiever waren dan in de kwalificatie. Laten we kijken hoe we er dit weekend voor staan. We denken dat dit circuit beter bij ons pakket past, maar we willen daar nog een beetje bescheiden in blijven, omdat we niet precies weten hoe het gaat uitpakken.”