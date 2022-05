Nyck de Vries: ‘Stap dichter bij F1? Ik heb mijn kans gepakt’

Door Arjan Schouten



Bloednerveus was hij. Nooit eerder zo nerveus geweest op het asfalt. Niet toen er een titel in de Formule 2 of de Formule E op het spel stond, niet toen hij de kampioensbolide van Mercedes mocht testen na het reguliere seizoen. ,,Debuteren in een echt Formule 1-weekend. Ja, dat was toch wel speciaal en uniek’’, ervaarde Nyck de Vries, die voor een trainingsuurtje in mocht stappen bij Williams, 28 rondjes reed en ook nog eens vaste kracht Nicholas Latifi een tiende van een seconde achter zich liet.