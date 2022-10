Nyck de Vries tekent bij AlphaTauri en wordt tweede Nederlander in Formule 1: ‘Blij en dankbaar’

De Vries ziet met zijn vaste zitje bij AlphaTauri een jongensdroom in vervulling gaan. Dat zegt hij in een verklaring die zijn nieuwe renstal naar buiten heeft gebracht. Hij zegt ,,ontzettend blij en dankbaar” te zijn voor de kans. Ook zegt de 27-jarige coureur dat hij ,,een lange weg” in de racewereld heeft moeten afleggen om hier te komen.

De Vries is al jaren in beeld bij de Formule 1, maar hij had nooit echt zicht op een wedstrijdzitje. Tot in september bij de Grote Prijs van Italië in Monza, toen hij mocht invallen bij het team van Williams als vervanger van de zieke Alexander Albon. De Nederlander maakte grote indruk door meteen in zijn eerste grand prix in de punten te rijden. Hij eindigde als negende.

De reacties vanuit de koningsklasse op zijn vlekkeloze optreden waren lovend. Teambaas Jost Capito van Williams was in elk geval overtuigd van de kwaliteiten van De Vries en stelde hem nadrukkelijk kandidaat voor een plek bij de Britse renstal, maar De Vries kon zich ook verheugen in de belangstelling van Alpine.

AlphaTauri was aanvankelijk niet bijzonder geïnteresseerd in De Vries. Red Bull, dat de bezetting van het zusterteam bepaalt, zette in op de komst van de Amerikaan Colton Herta. Maar toen bleek dat de kampioen van de IndyCar niet genoeg punten had voor de vereiste Formule 1-licentie en de internationale autosportfederatie FIA geen dispensatie wilde verlenen, twijfelde topman Helmut Marko niet langer. Hij nodigde De Vries uit voor een gesprek en daaruit volgde het contract met AlphaTauri.

Teambaas Franz Tost zegt dat met de komst van De Vries een nieuw hoofdstuk aanbreekt voor AlphaTauri. ,,Hij is een zeer bekwame coureur, hij heeft in alle categorieën waarin hij meedeed gewonnen”, aldus Tost.

Karten

De Vries maakte evenals Max Verstappen in zijn jeugd furore in het karten. Hij stapte van daaruit over naar het autoracen en kwam in 2017 terecht in de Formule 2. In 2019 veroverde hij de titel in de talentklasse, maar de begeerde overgang naar een Formule 1-team bleef achterwege. De Vries liet zich niet van zijn stuk brengen en timmerde rustig verder aan zijn carrière, die in 2021 een nieuw hoogtepunt kende met de wereldtitel in de elektrische autoraceklasse Formule E. ,,Na de Formule 2 heb ik een iets ander pad gekozen in de autosport, maar de Formule 1 is altijd mijn droom gebleven. Ik heb dit jaar al heel wat kansen gehad om de auto van 2022 te ervaren en dat heeft mijn positie veel goed gedaan. Ik hoop ook dat dit me heeft geholpen in de voorbereiding op wat komen gaat”, aldus de coureur.

Vanaf 2021 fungeerde De Vries ook als reserve bij het team van Mercedes. Dit jaar mocht hij in de Grote Prijs van Spanje al zijn eerste vrije training rijden. Hij bestuurde de Williams van Albon. In de Grote Prijs van Frankrijk kreeg hij weer wat Formule 1-tijd; hij reed in de eerste vrije training in de Mercedes van Lewis Hamilton. In de Grote Prijs van Italië kreeg hij in de eerste vrije training de beschikking over de Aston Martin van Sebastian Vettel. De dag erna hoorde hij anderhalf uur voor de derde training dat hij Albon zou vervangen bij Williams. De Vries greep de kans met beide handen aan en bewees in de race op Monza dat hij klaar is voor een volwaardig bestaan als Formule 1-coureur. Hij is de zestiende Nederlander in de Formule 1.

