O’Neill had Oranje liever zien verliezen: ‘Moeten klaar zijn voor reactie Duitsland’

Door Mikos Gouka



Bondscoach Michael O ‘Neill zei gisteren in Belfast het allemaal dondersgoed te beseffen. De winstpartij van Oranje in Hamburg tegen Duitsland betekent dat ‘Die Mannschaft’ in Belfast zal reageren. ,,Wij hadden liever gehad dat Duitsland vrijdag in Hamburg had gewonnen’’, zei O’Neill.



Noord-Ierland is de ongeslagen koploper in groep C. Als Oranje tweemaal van Duitsland had verloren, had de ploeg van Ronald Koeman zich geen enkele misstap meer kunnen veroorloven. Nu moet Noord-Ierland in de dubbele confrontaties met Duitsland en Oranje afrekenen met de één van die landen om het EK 2020 te bereiken.