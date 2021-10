Ocon sloeg pitstop over in Turkije: ‘Het was leuk om de monteurs een middagje vrij te geven’

,,Dit voelt heel goed na een uitdagend weekeinde en een heel lange race”, zei Ocon, die 1,5 uur lang in de weer was geweest op de baan. ,,Het was een goede keuze om een risico te nemen door op één set banden te blijven rijden. Dat zie je niet vaak. Ik wist van vorig jaar dat dit mogelijk was. Het was lastig, maar de banden hebben het gehouden en we kregen daar een kleine beloning voor.” Het profiel op de banden van Ocon was wel vrijwel verdwenen. Zo zat op de rechtervoorband een grote ‘blaar’, een gat in het rubber door de slijtage.