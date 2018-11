Ocon stelt dat hij niets fout deed en zelf ook slachtoffer was: ‘Ik spinde ook’

Heracles geeft in vier minuten tijd de wedstrijd weg tegen Feyenoord

18:39 ALMELO - Heracles was dit seizoen in de competitie een niet te kloppen macht in eigen huis, maar zondagavond kwam er na vijf overwinningen op rij een einde aan die ongenaakbaarheid. In de strijd om de derde plaats schudde Feyenoord de Almelose belager van zich af( 0-2).