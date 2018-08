Ødegaard lijkt klaar voor nieuw verhuur, hoe vergaat het de andere buitenlandse talenten?

OverzichtReal Madrid neemt vijf keepers mee naar Tallinn voor de wedstrijd om de Europese Super Cup, maar laat Martin Ødegaard als enige selectiespeler thuis. De 19-jarige Noor was afgelopen seizoen één van de verrassende buitenlandse huurlingen in de eredivisie, maar lijkt nu alweer klaar voor een volgende uitlening. Hoe vergaat het andere talenten die in Nederland de kans kregen?

Mason Mount

Vitesse had hem dolgraag nog een jaar wil huren van Chelsea, want zeker aan het eind van het seizoen was de middenvelder één van de uitblinkers in de eredivisie. De 19-jarige Engelsman speelt inmiddels alweer in eigen land. Weliswaar op het tweede niveau, waar Chelsea hem gestald heeft bij Derby County. Frank Lampard is daar net begonnen als trainer en de eerste speler die de Chelsea-icoon binnenhaalde was Mount. Lampard dicht Mount, die al op de radar staat bij de Engelse bondscoach Gareth Southgate, een grote toekomst toe. In de eerste speelronde van het Championship was hij vorige week ook direct belangrijk voor The Rams met een doelpunt tegen Reading, dat met 1-2 werd verslagen.

Volledig scherm Mason Mount scoort direct in zijn eerste wedstrijd in het Championship voor Derby County. © Getty Images

Manu García

Van de verzameling Manchester City-spelers bij NAC maakte Manu García misschien wel de meeste indruk. Eerst had hij in Breda een groot aandeel in de terugkeer naar de eredivisie, terwijl de balvaardige middenvelder afgelopen seizoen ook op het hoogste niveau van grote waarde was. De 20-jarige Spanjaard speelt dit seizoen op huurbasis bij de Franse laagvlieger Toulouse. Die club gaat volgens verschillende Franse media deel uitmaken van van de City Football Group (CFG), het bedrijf achter Manchester City. Manu García stond afgelopen weekeinde in de basis bij de eerste speelronde in Frankrijk, maar kwam er niet aan te pas tegen Olympique Marseille: 4-0.

Volledig scherm Manu García doet een poging om Marseille-ster Dimitri Payet volgen. De voormalige publiekslieveling bij NAC speelt nu bij Toulouse. © REUTERS

Umar Sadiq

Manchester City verkocht Angeliño aan PSV en verhuurde inmiddels ook de bij NAC gestalde huurlingen aan andere clubs. Topscorer Thierry Ambrose is naar Lens, terwijl aanvoerder Pablo Marí achterin staat bij Deportivo La Coruña. Thomas Agyepong zit nu in Schotland, bij Hibernian. Met die club komt hij dit seizoen nog paar keer een huurspeler tegen die bij NAC opviel: de 21-jarige Umar Sadiq. Glasgow Rangers huurt de lange Nigeriaan dit seizoen van AS Roma. Hoewel hij het shirt met nummer 9 draagt, geeft beginnend trainer Steven Gerrard in de spits voorlopig de voorkeur aan de Colombiaan Alfredo Morelos. Zondag mocht Sadiq een kwartiertje invallen in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Saint Mirren.

Volledig scherm Umar Sadiq draagt nummer 9 bij de Rangers, maar is nog geen zekerheidje in Glasgow. © Getty Images

Ismail Azzaoui

Bij zijn vertrek uit Tilburg zei Ismail Azzaoui dat hij zich klaar voelde voor de Bundesliga. De 20-jarige buitenspeler keerde na een jaar Willem II ook terug in Duitsland bij VfL Wolfsburg, maar daar ging het helemaal mis. De oud-jeugdspeler van Tottenham Hotspur liep in de voorbereiding een zware knieblessure op tijdens de training. Opnieuw, want Azzaoui had in 2016 al eens een kruisbandkwetsuur.

Volledig scherm Ismail Azzaoui is op de training bij Wolfsburg opnieuw zwaar geblesseerd geraakt. © Proshots

Jean-Christophe Bahebeck

FC Utrecht-supporters hoopten dat Jean-Christophe Bahebeck zou terugkeren, maar de 25-jarige vleugelaanvaller deed deze zomer al met een jeugdig Paris Saint-Germain mee tegen Arsenal en Atlético Madrid. Voor zijn blessure maakte Bahebeck indruk bij FC Utrecht, dat hem definitief wilde overnemen van de Franse grootmacht. Dat lukte nog niet en hoewel de transferperiode nog even open is, is het niet de verwachting dat hij terugkeert. Ook omdat Utrecht met Oussama Tannane net een andere aanvaller binnenhaalde. Aan de andere kant zal ook Bahebeck wel weer verhuurd worden, dat deed PSG immers al vijf jaar op een rij.