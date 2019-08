Oefendriekamp voor Eurosped en Apollo 8

De derde partij in de serie van oefenwedstrijden is Münster, een ploeg die uitkomt in de Duitse Bundesliga. Eurosped, onder aanvoering van trainer Jan Berendsen en zijn assistent Jeffrey Scharbaai, begint de driekamp zaterdag om 12.00 uur tegen Apollo 8. Om 14.00 uur neemt de Bornse eredivisionist het op tegen Münster, waarna om 16.00 uur het laatste duel volgt: Eurosped - Münster.

Op zaterdag 7 september gaat Eurosped naar het Duitse Dingden voor een driekamp met Vocasa en Dingden. Een week later, op zondag 15 september, volgt de laatste driekamp. Opnieuw thuis in Vroomshoop, tegen ditmaal Peelpush en Ladies Volleybal Limburg uit België. Tenslotte speelt Eurosped in eigen huis op zondag 6 oktober tegen Regio Zwolle. Aanvang 15.30 uur.

Supercup

De Vroomshoopse formatie trapt het seizoen op 12 oktober af met een derby, in Borne begint de ploeg de competitie tegen Apollo 8. Voor de Bornse volleybalsters, opnieuw getraind door het duo Thijs en Bart Oosting, begint het nieuwe seizoen al direct met een strijd om de eerste prijs: de Supercup. Als verliezend bekerfinalist mag Apollo het opnemen tegen landskampioen en bekerwinnaar Sliedrecht Sport. Die wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 5 oktober in Sliedrecht. In de bekerfinale was Sliedrecht overduidelijk een maatje te groot voor Apollo 8: 3-0 (25-16, 25-23, 25-16).

Apollo 8 speelde afgelopen weekeinde de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding. In het Limburgse Meijel met met 4-2 gewonnen van Peelpush.

Veranderingen

Alle drie de eredivisionisten beginnen met flinke wijzigingen in hun selectie aan het nieuwe seizoen. De veranderingen op een rij.

Apollo 8 heeft afscheid genomen van de ervaren speelsters Antoinette Posthuma en Carlijn Oosterlaken. Beiden blijven wel betrokken bij het eerste team. Jeanine Stoeten, de 1.93 lange middenaanvalster, komt vanwege een zwangerschap niet in actie. Nieuw in de selectie zijn spelverdeelster Kim Klein Lankhorst (overgekomen van Sudosa-Desto uit Assen), diagonaal Tess de Vries (Dros Alterno), passer/loper Rianne Vos (Talentteam Papendal), hoofdblokkeerder Eline Geerdink (Talentteam Papendal), passer/loper Annelies Dokter (GSVV Donitas uit Groningen) en libero Florien Reesink (Sliedrecht Sport).

Bij Team Eurosped is afscheid genomen van Laura de Zwart, de 1.98 meter lange middenspeelster is vertrokken naar het Duitse Dresdner SC, de nummer drie van de Bundesliga. Passer/loper Daphne Knijff uit Haaksbergen is vertrokken naar Regio Zwolle Volleybal, terwijl Judith Kamphuis al gedurende het afgelopen seizoen afscheid heeft genomen. De Lichtenvoordse spelverdeelster Rochelle Wopereis gaat op avontuur bij het Finse LP Kangasala. De Venlose Celine Keijsers wordt diagonaalspeelster bij Peelpush. Nieuw zijn diagonaal Lobke Overtoom (Donitas), passer/loper Ester de Vries (Regio Zwolle Volleybal), Marianne het Lam-Scholten (Set-Up’65), Spelverdeelster Charlot Vellener (Dros-Alterno Apeldoorn).

Tenslotte Springendal/Set-Up’65. Zoals eerder in deze krant gemeld gooit de Ootmarsumse vereniging het dit seizoen over een compleet andere boeg: de eigen jeugd en opleiding krijgt voorrang. Nieuw zijn Anne Hesselink, Marlies Eertman en Pien Vos, het drietal is afkomstig uit de eigen gelederen. Nieuwkomers zijn verder Kimberly Smit (Alterno) en van Apollo 8 komt Benthe Olde Rikkert over. Een belangrijke aderlating voor het team is het vertrek van de zussen Kirsten, Ilse en Carmen Oude Luttikhuis. Ook Kiki von Piekartz is vertrokken.

