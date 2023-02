Oekraïense Elina Svitolina is tegen deelname Russische en Belarussische atleten aan Olympische Spelen

Michael van Gerwen geeft advies aan ‘overgesla­gen’ Danny Noppert: ‘Probeer een minder grijze speler te worden’

Of de acht Premier League-deelnemers in Belfast even met een paar bijlen richting een groot dartbord willen gooien. Leuk voor een fimpje in aanloop naar de eerste van zestien donderdagavonden ‘dartscircus’. Maar Michael van Gerwen bedankt vriendelijk. ,,Geen gekke poespas. Zometeen scheur ik een spier of zo”, zegt de Vlijmenaar, die allang blij is dat hij afgelopen jaar door een operatie aan zijn hand geen last meer heeft van tintelingen.

19:57