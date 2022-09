Oekraïense Marta Kostjoek weigert op US Open Belarussische Victoria Azarenka de hand te schudden

De 20-jarige Kostjoek uitte met het gebaar haar ongenoegen over de oorlog in haar geboorteland en de rol van Belarus. Kostjoek liet eerder al weten geen begrip te hebben voor Russische en Belarussische tennissters die zich niet uitspreken tegen de oorlog.

,,Het was mijn keuze”, zei Kostjoek na de wedstrijd. ,,Sommige speelsters hebben een enorme achterban die ze kunnen bereiken. Ze kunnen een goede boodschap overbrengen over een enorm belangrijk onderwerp, maar dat doen ze niet. Ze zeggen niet dat ze niet achter de moordpartijen, de verkrachtingen en de genocide staan. Daar kan ik niet achter staan en dat zal ik ook nooit doen.”

Azarenka stelt op haar beurt dat ze zich wel degelijk inzet voor de mensen die het nodig hebben. ,,Misschien zien mensen niet wat ik doe, maar daar doe ik het ook niet voor. Ik doe het voor de mensen die in nood zijn. Dat is waar het voor mij om gaat. Ze heeft, met alle respect, geen idee van wat ik doe. Als ze met me wil praten, dan kan dat.”

Serena Williams ook vrijdag op primetime

Serena Williams speelt ook vrijdag de eerste avondwedstrijd op de US Open. De 40-jarige Amerikaanse neemt het in de derde ronde op tegen de Australische Ajla Tomljanovic.

Het is al de derde keer dat Williams op primetime, 19.00 uur Amerikaanse tijd (01.00 uur Nederlandse tijd), in actie komt. Hoogstwaarschijnlijk is de 23-voudig grandslamkampioene bezig aan haar laatste toernooi. De voormalig nummer 1 van de wereld liet voorafgaand aan de US Open weten dat ze toe is aan een nieuwe fase in haar leven, maar heeft nog geen specifiek afscheidstoernooi genoemd.