Oekraïense oud-prof ruilt tennisracket in voor vuurwapen: ‘Heb geen militaire ervaring’

Stakhovsky stond ooit 31ste op de wereldranglijst en won vier individuele ATP-toernooien, waaronder in 2010 in Rosmalen. In 2013 versloeg hij zelfs nog Roger Federer op het heilige gras van Wimbledon. In totaal sloeg de inmiddels 36-jarige Oekraïner voor meer dan vijf miljoen aan prijzengeld bij elkaar, maar na zijn nederlaag in de openingsronde van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open tegen J.J. Wolf vond Stakhovsky het welletjes: einde carrière.



Tegenover Sky Sports doet de oud-tennisser zijn opvallende verhaal. Hij heeft zijn vrouw en kinderen in Hongarije in veiligheid gebracht en reist zelf naar Oekraïne om het op te nemen tegen de Russen. De oproep van de Oekraïense regering aan alle mannen tussen de 18 en 60 jaar is ook bij de familie van Stakhovsky niet aan dovemansoren gericht. Zijn vader en broer zijn chirurgen en verstoppen zich momenteel in schuilkelders, bang om door de Russen opgepakt te worden. Of nog erger.