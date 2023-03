Oekraïense tennisster Lesia Tsoerenko gaf op met paniekaanval na gesprek met WTA-baas

De Oekraïense tennisster Lesia Tsoerenko heeft op Indian Wells opgegeven met een paniekaanval. De nummer 95 van de wereld was naar eigen zeggen “geshockeerd” na een gesprek met WTA-baas Steve Simon waarin ze de spanningen besprak met betrekking tot de oorlog in haar geboorteland.

,,De reden voor mijn terugtrekking was een paniekaanval. Officieel staat er dat het was om persoonlijke redenen, maar in werkelijkheid had ik te maken met ademhalingsproblemen en hysterie”, zei Tsoerenko tegenover Oekraïense media.

Tsoerenko zou het in de derde ronde opnemen tegen Aryna Sabalenka uit Belarus. Sinds de inval in Oekraïne weigeren sommige tennissers aan te treden tegen tennissers uit Rusland of Belarus, die onder neutrale vlag kunnen deelnemen aan toernooien. Ook hebben spelers al geweigerd hun Russische of Belarussische tegenstanders de hand te schudden na afloop.

Quote Ik zou me volgens hem niets moeten aantrekken van de mening van anderen Lesia Tsoerenko

,,Een paar dagen geleden had ik een gesprek met de baas van de WTA en ik was verbijsterd wat ik hoorde. Hij vertelde me dat hij zelf de oorlog niet steunde, maar als spelers uit Rusland en Belarus dat wel doen, het hun mening is. Ik zou me volgens hem niets moeten aantrekken van de mening van anderen”, aldus Tsoerenko.

Volgens Tsoerenko vragen meerdere tennissers uit Oekraïne zich af of de positie van Simon nog wel houdbaar is. De WTA kwam met een verklaring en sprak steun uit voor Oekraïne.

Naar verluidt is Wimbledon van plan om de Russische en Belarussische tennissers deze zomer weer te verwelkomen op Wimbledon. Op het grandslamtoernooi in Londen werden de Russen en Belarussen vorig jaar geweerd.

