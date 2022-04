Of Mathieu van der Poel in de Tour kan wat Tadej Pogacar in Vlaanderen doet? ‘Nee!’

PodcastAls tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar om de zege kan strijden in de Ronde van Vlaanderen (vierde), kan de tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen dan ook, op termijn, in de Tour...? Mathieu van der Poel wacht de vraag niet eens helemaal af om heel duidelijk antwoord te geven ,,Nee.’’ Met een dik uitroepteken ook nog.

Maar zou het over een paar jaar geen optie zijn? Om van profiel als renner te veranderen. Van de ultieme eendagsrenner transformeren naar klassementsrenner in grote rondes? Om zijn erelijst nog completer te maken. Precies de discussie die ook al wordt gevoerd over Wout van Aert, Van der Poels eeuwige rivaal. De Belg won vorig jaar reeds een zware bergrit naar de mythische Mont Ventoux in de Tour de France.



Van der Poel: ,,Nu denk ik daar eigenlijk helemaal niet aan. Ik wil de komende jaren nog veel winnen in de wedstrijden die mij nu liggen. Ik denk dat een goed klassement in een grote ronde nooit zal lukken.’’

Pogacar maakte zijn veelbesproken debuut in de Ronde van Vlaanderen. Hij reed indrukwekkend met een demarrage op de Oude Kwaremont als ultiem voorbeeld. Daar stoof hij langs koplopers alsof ze stil stonden. De Sloveen werd uiteindelijk vierde.

,,Maar Tadej was de sterkste renner in de koers’’, zei Van der Poel na zijn indrukwekkende zege. ,,Op de Paterberg moest ik over de grens gaan om hem te volgen. Ik ben nog nooit zo diep gegaan om in iemand zijn wiel te komen. Hij had het verdiend om ook op het podium te staan. Tadej is een ongelofelijk talent.’’

Amstel Gold Race

Van der Poel neemt volgende week deel aan de Amstel Gold Race. De Brabander won de Gold Race in 2019 na een buitengewoon spannende finale. In 2020 ging de Nederlandse klassieker vanwege de coronamaatregelen niet door. Vorig jaar laste Van der Poel na de Ronde van Vlaanderen een rustperiode in met het oog op zijn mountainbike-ambities.

Zijn ploeg Alpecin-Fenix liet lang in het midden of hun Nederlandse kopman volgende week zondag in Limburg zou verschijnen. Van der Poel is na een rustperiode wegens een rugblessure pas twee weken terug in koers. De winst in Vlaanderen betekende al wel zijn derde succes dit jaar.

Na de Amstel Gold Race volgt nog Parijs-Roubaix. Dan zit het klassieke voorjaar voor Van der Poel er naar alle waarschijnlijkheid op. ,,Luik-Bastenaken-Luik zal ik normaal gesproken niet rijden. Zeker niet als ik in de Giro d’Italia start, al is dat nog niet 100 procent zeker.”