Officieel: Ajax haalt Babel weer terug naar Amsterdam

Ryan Babel is officieel terug bij Ajax. De 33-jarige aanvaller wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd van Galatasaray en moet trainer Erik ten Hag wat meer opties in de voorhoede geven.

Babel doorliep de Amsterdamse jeugdopleiding en debuteerde in februari 2004 (kort na zijn zeventiende verjaardag) in het eerste elftal. Na mindere periodes bij Liverpool en 1899 Hoffenheim keerde hij in 2012 terug bij Ajax. Onder trainer Frank de Boer werd hij landskampioen, waarna hij na één seizoen definitief leek te gaan kiezen voor het grote geld.

Hij belandde via Kasimpasa (Turkije) bij Al Ain (Verenigde Arabische Emiraten), maar Deportivo La Coruña haalde hem terug naar Europa. Daarna begon Babel aan een wonderlijke tweede jeugd: hij speelde twee jaar voor de Turkse topclub Besiktas en kwam namens Fulham (met behoorlijk succes) uit in de Premier League, hij keerde bovendien terug in het Nederlands elftal, waarna Galatasaray hem afgelopen zomer terughaalde naar Turkije.

Nu is Babel dus voor de tweede keer terug bij Ajax. Bij Gala was hij de afgelopen tijd niet verzekerd van een basisplaats, terwijl hij met het oog op het EK van komende zomer juist regelmatig aan spelen wil toekomen. Ajax was daarnaast op zoek naar aanvallende versterking, aangezien in december duidelijk werd dat de spoeling (door de blessures van Quincy Promes en David Neres) wel erg dun werd.



Babel wordt morgen gekeurd in Amsterdam. Marc Overmars, technisch directeur bij Ajax, zou eigenlijk vandaag arriveren bij het trainingskamp van Ajax in Qatar, maar hij bleef achter om de deal rond te maken.

