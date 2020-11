Officieel: GP van Saoedi-Arabië in 2021 op Formule 1-kalender

Het Formule 1-circus strijkt volgend seizoen definitief neer in Saoedi-Arabië. Er wordt een nachtrace op een stratencircuit in havenstad Jeddah aan de kalender voor 2021 toegevoegd, werd vandaag officieel bekendgemaakt.

,,We zijn erg enthousiast dat we Saoedi-Arabië mogen verwelkomen in de Formule 1”, zegt F1-voorzitter Chase Carey. ,,Saoedi-Arabië is in snel tempo een centrum voor sport en entertainment aan het worden en organiseert de laatste jaren veel grote evenementen. We zijn erg blij dat we de Formule 1 daar aan toe kunnen voegen.”

De race is mede het gevolg van de sponsordeal die de koningsklasse van de autosport eerder dit jaar sloot met Aramco, de grootste oliemaatschappij ter wereld. De coureurs gaan rijden langs de de oevers van de Rode Zee. ,,Een prachtig decor voor een weekend vol live autosport, entertainment en cultuur in de op een na grootste stad van Saudi-Arabië”, meldt de organisatie.

De aankondiging van een GP van Saoedi-Arabië hing al een tijdje in de lucht. Amnesty Inernational liet al weten niet blij te zijn met het plan en wees de coureurs op de slechte mensenrechtensituatie in het land.

Lewis Hamilton liet afgelopen weekend aan de vooravond van de Grand Prix van Emilia Romagna weten dat de Formule 1 juist dingen in beweging zou kunnen zetten als Saoedi-Arabië wordt aangedaan. ,,Sport heeft de kracht om de wereld ten goede te veranderen en in de toekomst moet de Formule 1 zich nog meer afvragen hoe ze kan bijdragen aan positieve veranderingen in haar gastlanden. Maar ik weet niet genoeg van de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië om een goed oordeel te vellen”, aldus de kopman van Mercedes.

De eerste race in Jeddah staat gepland voor november 2021. Binnenkort wordt de volledige Formule 1-kalender onthuld. Dan komt er ook duidelijkheid over het weekend waarin de Dutch Grand Prix in Zandvoort, die dit jaar werd afgelast vanwege de coronapandemie, zal worden verreden.

De race in Saudi-Arabië is de derde Formule 1-race in het Midden-Oosten. Bahrein en Abu Dhabi staan al jaren op de kalender.

