Officieel: GP Zandvoort op 3 mei 2020

Judoka Polling gediskwali­fi­ceerd op WK na foute armklem

9:40 Voor Kim Polling zit het WK in Tokio er na twee optredens op. De 28-jarige judoka uit Zevenhuizen liep in de klasse tot 70 kilogram in haar partij in de derde ronde tegen een diskwalificatie op na een volgens de arbiter foute armklem.