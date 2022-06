Officieel: Mario Götze verruilt PSV voor Eintracht Frankfurt

,,Dat Mario bij ons komt voetballen, is een groot succes voor onze club”, zei directeur Markus Krösche van Frankfurt, dat afgelopen seizoen elfde werd in de Duitse competitie. ,,Hij had tal van aanbiedingen, maar koos voor ons. Daaruit blijkt dat ons imago in de laatste jaren enorm is gestegen. Kennelijk willen topspelers inmiddels graag naar ons toe komen. Mario is een technisch begaafde speler, een type dat in onze selectie ontbreekt. Maar het is niet nodig zijn kwaliteiten te beschrijven, die zijn bij iedereen zo langzamerhand wel bekend.”