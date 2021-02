Officieel: Red Bull maakt ook na komend seizoen gebruik van Honda-motor

Tot 2025Red Bull heeft definitief het akkoord met Honda bekrachtigd om vanaf 2022 de krachtbron van de Japanse motorfabrikant te blijven gebruiken in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal zal in de eigen fabriek in het Engelse Milton Keynes een technische afdeling openen waarin de motoren worden onderhouden, meldt de renstal van Max Verstappen.

De overeenkomst geldt ook voor zusterteam Alpha Tauri en duurt in principe tot 2025. In dat jaar introduceert de Formule 1 een compleet nieuwe motor.

Red Bull had in principe al een akkoord over het in eigen beheer nemen van de motoren van Honda, dat na dit seizoen uit de Formule 1 stapt. Voorwaarde voor de deal was dat de andere teams akkoord gingen met het bevriezen van de doorontwikkeling van de motoren vanaf de eerste race in 2022.

De renstallen kwamen vorige week na overleg met de autosportfederatie FIA, de Formule 1-organisatie en de fabrikanten van de motoren tot een unanieme afspraak om het motorreglement aan te passen en het doorontwikkelen van de motoren te verbieden. Mercedes, Ferrari en Renault zijn de andere leveranciers van motoren in de koningsklasse.

Gewaagde zet

Honda maakte in oktober bekend dat het eind 2021 vertrekt uit de Formule 1, mede als gevolg van de coronacrisis. De Japanners leveren sinds 2019 de motoren aan AlphaTauri en Red Bull. De fabrikant wil zich de komende jaren meer gaan richten op verduurzaming en daar passen de Formule 1-activiteiten niet meer in.

,,Deze overeenkomt is een belangrijke stap voor Red Bull in de Formule 1”, zegt teambaas Christian Horner. ,,We waren vanzelfsprekend teleurgesteld toen Honda besloot om de sport te verlaten als motorfabrikant, gezien onze succesvolle samenwerking. Maar we zijn dankbaar bij hun steun bij het faciliteren van deze nieuwe overeenkomst.”

,,Het is een gewaagde zet van ons, maar we hebben er goed en gedetailleerd naar gekeken en we denken dat dit de beste oplossing is voor beide teams”, aldus topman Helmut Marko, die eerder al had aangegeven dat de drie andere fabrikanten geen goede opties waren. Mercedes en Ferrari zijn de grootste concurrenten, terwijl Red Bull zelf een paar jaar geleden uit onvrede de samenwerking met Renault beëindigde.

