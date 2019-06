Officieel: Sarri verlaat Chelsea en wordt trainer van Juventus

Heimwee naar Italië

Juventus betaalt naar verluidt ongeveer 7,5 miljoen euro voor de diensten van Sarri. Het verblijf van Sarri in de Premier League blijft zo beperkt tot één seizoen. Na succesvolle jaren bij Napoli tekende Sarri vorige zomer bij Chelsea. De ‘Blues’ eindigden onder zijn leiding op de derde plaats in de Premier League en veroverden de Europa League door Arsenal in de finale te verslaan (4-1). Ondanks de goede resultaten was er veel kritiek op de defensieve speelwijze van de Italiaanse coach.



Van de Londense clubleiding hoefde Sarri niet weg, maar de Italiaan kampte met heimwee. ,,Voor ons Italianen is de roep van thuis altijd heel sterk. Het is een zwaar jaar geweest. Ik begin te voelen dat mijn vrienden, familie en bejaarde ouders op grote afstand zijn”, zei de coach eerder. Chelsea bevestigt dat Sarri zelf heeft aangegeven dat hij graag naar Juventus wilde verkassen om dichter bij zijn familie te zijn.



Sarri tekent een contract tot medio 2022 in Turijn. Hij gaat samenwerken met sterspeler Cristiano Ronaldo en moet ervoor zorgen dat Juventus de Champions League eindelijk weer eens gaat winnen. De Oude Dame werd de afgelopen jaren steevast landskampioen maar in het belangrijkste Europese clubtoernooi wilde het maar niet lukken. Afgelopen seizoen was Ajax in de kwartfinale te sterk.