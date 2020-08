Officieel: Valtteri Bottas ook in 2021 bij Mercedes

Blijlevens over hekken bij horror­crash: ‘Alsof het lucifer­doos­jes waren’

13:39 Voormalig topsprinter Jeroen Blijlevens denkt niet dat massale valpartijen zoals in de Ronde van Polen zijn te voorkomen. ,,Wielrennen is een gevaarlijke sport. Je kunt het parcours nog zo veilig mogelijk maken, aan valpartijen valt niet te ontkomen”, zegt de winnaar van etappes in alle drie de grote ronden over de horrorcrash in de massaspurt in Katowice, waarbij Fabio Jakobsen levensgevaarlijk gewond raakte.