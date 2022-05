Olav Kooij klopt Elia Viviani en Dylan Groenewegen op weg naar ritzege in Hongarije

Olav Kooij heeft de eerste etappe in de Ronde van Hongarije op zijn naam geschreven. De wielrenner van Jumbo-Visma versloeg na 195 kilometer in Szekesfehervar de Italiaan Elia Viviani en de Brit Matthew Walls in de massasprint. Dylan Groenewegen eindigde als zevende.

Het is de derde seizoenszege voor Kooij. De 20-jarige wielrenner won in april twee ritten in het Circuit Cycliste Sarthe en het eindklassement. Hij eindigde al twee keer als tweede in sprints in etappekoersen uit de WorldTour, de UAE Tour en de Tirreno.

De kopgroep van vier renners werd in de laatste kilometer opgeslokt door het peloton. Dat zorgde voor chaos in het peloton, ook door een bocht in de laatste kilometer. Kooij ging de sprint vroeg aan en bleef Viviani knap voor. Groenewegen moest van te ver komen.

,,Het was heel hectisch in de finale”, zei de renner van Jumbo-Visma. ,,We wisten dat het snel zou gaan. We namen met nog vijf kilometer te gaan het initiatief en hielden een goede positie. Ik bleef zitten achter de renners van Trek en begon mijn sprint met nog 200 meter te gaan. Dat ging perfect. Ik voelde ze wel komen, maar ik had de benen om ze voor te blijven.”

De zege in Hongarije betekent veel voor Kooij. ,,Dit is een heel sterk deelnemersveld. Het is mooi om dan de eerste etappe te winnen.”

De Ronde van Hongarije duurt tot en met zondag.



