Olav Kooij maakt indrukwekkend ploegwerk af met zege in Heistse Pijl

Eerder dit seizoen won Kooij al een rit in Parijs-Nice en twee ritten in de Vierdaagse van Duinkerke. Belgisch kampioen Tim Merlier moest in de slotfase uitwijken voor een valpartij en kon daarom niet mee sprinten. Kooij volgt op de erelijst van de wedstrijd Arnaud De Lie op, die momenteel herstelt van een zware crash in de Vierdaagse van Duinkerke.

,,Ik ben blij dat ik deze wedstrijd aan mijn erelijst kan toevoegen”, zei Kooij. ,,Als ploeg hebben we onze verantwoordelijkheid genomen en de race grotendeels gecontroleerd. Ook in de finale trokken we het initiatief al snel naar ons toe en dat is beslissend geweest. De jongens waren sterk vandaag en het is mooi om te zien dat de vorm er bij iedereen is. En het mooiste is natuurlijk dat we het met een zege hebben weten te belonen.”