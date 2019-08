Oldenzaler Wout Droste lang aan kant: kruisband gescheurd

OLDENZAAL - Slecht nieuws voor Wout Droste. De verdediger van Go Ahead Eagles staat maanden buitenspel met een zware knieblessure. De Oldenzaler heeft de voorste kruisband in de knie afgescheurd.

Dat kreeg de dertigjarige routinier maandagmiddag te horen in het ziekenhuis waar een mri-scan werd gemaakt van het gewricht. Daarmee werd de angst van Droste bewaarheid. ,,Ik zat afgelopen weekend in zak en as’’, aldus Droste. ,,De knie was dik en ik voelde pijn. Ik was al bang dat het er slecht uitzag.’’

Droste raakte vrijdagavond in de slotfase van de met 5-0 verloren wedstrijd tegen Cambuur geblesseerd. Droste kreeg een lichte duw in de rug, waarbij zijn voet in het (kunst-)gras bleef staan. De rechtsback werd meteen behandeld, maar stapte – ondersteund door twee leden van de medische staf - met een van pijn vertrokken gezicht van het veld.

Ongelukkige start

Droste kent een ongelukkig start van het seizoen bij GA Eagles. De verdediger maakte deze zomer de overstap van Heracles naar Deventer, waar hij een klein decennium geleden ook al actief was. In de voor bereiding liep de Tukker na een botsing ook al een lichte knieblessure op in de oefenwedstrijd tegen Al-Shabab FC. Droste was kort voor de eerste wedstrijd van het seizoen tegen MVV net op tijd weer fit.