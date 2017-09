Olympia's Tour naarstig op zoek naar nieuwe investeerders

Rondhuis wil met Olympia's Tour proberen meer provincies aan te doen dan dit jaar. ,,Olympia's Tour door Nederland was niet voor niets lang de slogan van de wedstrijd. Verkeerstechnisch is een uitstap naar het westen van ons land lastig gebleken, we hebben dat twee jaar geleden geprobeerd, maar dit zorgde voor te veel verkeershinder en gevaarlijke situaties voor de deelnemende renners. Het ideale scenario is dat we over de oost-as van ons land van noord naar zuid trekken."



Rondhuis hoopt daarvoor op steun van gemeenten en provincies. Hij wijst op de waarde die de koers voor de Nederlandse wielersport heeft. Van winnaar Pascal Eenkhoorn is al bekend dat hij volgend jaar prof wordt bij LottoNL-Jumbo.



Rondhuis: ,,Vier andere deelnemers hebben ook al een profcontract op zak en er zullen er zeker meer volgen. In 2016 reden er zeventien renners mee in Nederlandse oudste rittenkoers, die inmiddels de profrangen hebben weten te versterken. Olympia's Tour heeft niet de commerciële waarde die een wedstrijd als de BinckBank Tour heeft, maar is minstens zo belangrijk voor de Nederlandse wielersport. Ik hoop dat bedrijven en overheden ons willen steunen om die wielertoekomst te waarborgen."