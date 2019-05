Olympique Lyon wil Lieke Martens, Casillas gaat stoppen

TransferTalkHet transferwindow is gisteren in Engeland geopend, Nederland en andere Europese competities volgen later. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijke rubriek TransferTalk.'

Babel weg bij Fulham

Volledig scherm Ryan Babel. © BSR Agency Ryan Babel heeft na een half jaar afscheid genomen van Fulham. De aanvaller van het Nederlands elftal ondertekende in januari een contract tot het einde van het seizoen bij de Engelse club. Hoewel Babel vijf doelpunten maakte en drie assists gaf, wist hij Fulham niet te behoeden voor degradatie uit de Premier League.



De club uit Londen eindigde op de voorlaatste plaats en zakt daarom weer terug naar het Championship. Fulham bevestigde op de website dat Babel vertrekt. De oud-Ajacied zinspeelde eerder al op een vertrek, omdat hij met het oog op zijn plek bij Oranje op het hoogste niveau actief wil blijven. Babel (32) is onder bondscoach Ronald Koeman een vaste waarde in de nationale ploeg. De 56-voudig international maakte acht doelpunten in het Nederlands elftal. Babel speelde eerder voor Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Kasimpasa, Al Ain, Deportivo La Coruña en Besiktas.

Einde voetballoopbaan nadert voor Casillas

Iker Casillas gaat op korte termijn zijn voetbalpensioen aankondigen, zo weet het Portugese medium O Jogo. Casillas werd onlangs getroffen door een hartaanval, waarna hij meteen een operatie moest ondergaan. Inmiddels is de Spaanse doelman van FC Porto weer thuis, maar het continueren van zijn voetballoopbaan zit er niet in. Over drie dagen wordt Casillas 38 jaar. In maart verlengde hij zijn contract nog met een jaar tot medio 2020.

Volledig scherm Iker Casillas doet een toespraak nadat hij ontslagen is uit het ziekenhuis. © EPA

Kostic blijft bij Eintracht Frankfurt

Volledig scherm Filip Kostic. © Getty Images Eintracht Frankfurt heeft de optie tot koop van Filip Kostic gelicht. De nummer zes van de Bundesliga huurde de 26-jarige Serviër van Hamburger SV. Kostic speelde van 2012 tot en met 2014 bij FC Groningen, dat hem verkocht aan VfB Stuttgart.



Kostic heeft bij Frankfurt een contract getekend tot de zomer van 2023. De linksbuiten miste dit seizoen nog geen competitiewedstrijd en deed in de Europa League in twaalf wedstrijden mee. Eintracht Frankfurt liep de finale van het Europese bekertoernooi mis na verlies tegen Chelsea via strafschoppen. De ploeg van Kostic gaat morgen tijdens de laatste speelronde op bezoek bij Bayern München, dat landskampioen kan worden.

Allegri weg bij Juventus

Lieke Martens naar Champions League-tegenstander?

Volledig scherm Lieke Martens. © BSR Agency Lieke Martens neemt het morgen (18.00 uur) met Barcelona in de Champions League-finale op tegen het Olympique Lyon van onder anderen Shanice van de Sanden. Het blijkt een pikant onderonsje voor Martens, zo stelt L’Équipe. Het Franse medium weet dat Martens in de belangstelling staat van Olympique Lyon. Toch lijkt een transfer nog ver weg. Martens zou een clausule hebben van drie miljoen euro, maar de Franse club is niet van plan dat bedrag neer te tellen en Barcelona wil er alles aan doen om de voormalig beste voetbalster ter wereld te behouden.

Middlesbrough op zoek naar nieuwe coach

Tony Pulis is niet langer de coach van Middlesbrough. Het contract van de coach wordt deze zomer niet verlengd nadat het de club uit het Championship dit seizoen niet lukte om te promoveren naar de Premier League. Middlesbrough werd zevende. Pulis was sinds december 2017 coach bij Boro.

City doet bod op Spanjaard

Een leegloop dreigt deze zomer bij Atlético Madrid. AS doet vandaag melding van een eventueel vertrek van Rodrigo Hernández, kortweg Rodri. De 22-jarige Spanjaard werd in 2018 voor 20 miljoen euro overgenomen van Villarreal, maar de zesvoudig international ontwikkelt zich stormachtig en heeft een transferclausule van ‘slechts’ zeventig miljoen euro in zijn contract staan. Een bedrag waar bijvoorbeeld het geïnteresseerde Manchester City zijn hand niet voor omdraait. AS weet te melden dat The Citizens een officieel bod hebben uitgebracht op de Spanjaard.

Hereniging Sinkgraven en Bosz?

Door een knieblessure kwam Daley Sinkgraven dit seizoen niet verder dan negen eredivisiewedstrijden, waarvan eentje als basisspeler, maar de 23-jarige Ajacied kan deze zomer wellicht toch een mooie transfer maken. Het Bayer Leverkusen van voormalig Ajax-coach Peter Bosz heeft interesse. In het seizoen 2016/2017 werd Sinkgraven door Bosz gebruikt als linksback en kwam hij tot 24 duels in de eredivisie. Sinkgraven, die in januari 2015 voor zeven miljoen euro werd overgenomen van SC Heerenveen, heeft nog een contract tot medio 2020 in Amsterdam

Volledig scherm Daley Sinkgraven in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. © AFP