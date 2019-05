Olympique Lyon wil Lieke Martens, Kostic blijft in Frankfurt

Kostic blijft bij Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt heeft de optie tot koop van Filip Kostic gelicht. De nummer zes van de Bundesliga huurde de 26-jarige Serviër van Hamburger SV. Kostic speelde van 2012 tot en met 2014 bij FC Groningen, dat hem verkocht aan VfB Stuttgart. Kostic heeft bij Frankfurt een contract getekend tot de zomer van 2023. De linksbuiten miste dit seizoen nog geen competitiewedstrijd en deed in de Europa League in twaalf wedstrijden mee. Eintracht Frankfurt liep de finale van het Europese bekertoernooi mis na verlies tegen Chelsea via strafschoppen. De ploeg van Kostic gaat morgen tijdens de laatste speelronde op bezoek bij Bayern München, dat landskampioen kan worden.

Lieke Martens neemt het morgen (18.00 uur) met Barcelona in de Champions League-finale op tegen het Olympique Lyon van onder anderen Shanice van de Sanden. Het blijkt een pikant onderonsje voor Martens, zo stelt L’Équipe . Het Franse medium weet dat Martens in de belangstelling staat van Olympique Lyon. Toch lijkt een transfer nog ver weg. Martens zou een clausule hebben van drie miljoen euro, maar de Franse club is niet van plan dat bedrag neer te tellen en Barcelona wil er alles aan doen om de voormalig beste voetbalster ter wereld te behouden.

Tony Pulis is niet langer de coach van Middlesbrough. Het contract van de coach wordt deze zomer niet verlengd nadat het de club uit het Championship dit seizoen niet lukte om te promoveren naar de Premier League. Middlesbrough werd zevende. Pulis was sinds december 2017 coach bij Boro .

Een leegloop dreigt deze zomer bij Atlético Madrid. AS doet vandaag melding van een eventueel vertrek van Rodrigo Hernández, kortweg Rodri. De 22-jarige Spanjaard werd in 2018 voor 20 miljoen euro overgenomen van Villarreal, maar de zesvoudig international ontwikkelt zich stormachtig en heeft een transferclausule van ‘slechts’ zeventig miljoen euro in zijn contract staan. Een bedrag waar bijvoorbeeld het geïnteresseerde Manchester City zijn hand niet voor omdraait. AS weet te melden dat The Citizens een officieel bod hebben uitgebracht op de Spanjaard.