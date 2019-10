Olympisch kampioen Jung van start op Military Boekelo

Op de deelnemerslijst voor het evenement, van woensdag 9 tot en met zondag op de terreinen van en rond het Teesinkbos, prijken tot nu toe combinaties uit Duitsland, Nieuw-Zeeland, de USA, Ierland, Brazilië, Litouwen, Zwitserland, Zimbabwe, Frankrijk, Groot-Brittannië, Japan en Australië. De verwachting is dat de komende dagen nog diverse landen de namen van hun afvaardiging bekend zullen maken. Dat is mede gebaseerd op het feit dat ‘Boekelo’ de afgelopen jaren steeds een deelnemersveld kende van een kleine honderd combinaties. Ook Nederland heeft de organisatie nog niet laten weten welke ruiters het afvaardigt.

Voor het Nederlandse team is de landenwedstrijd in Boekelo niet alleen van cruciaal belang, wil het aan de kwalificatie-eisen van de FEI voor de Olympische Spelen in Tokio van komend jaar voldoen, ook de Nederlandse titel staat op het spel. Het Nederlandse team slaagde er onlangs niet in zich via het EK in Luhmühlen te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020. Maar het heeft nog een kans als het in Boekelo een zeer goede prestatie levert.

Tim Lips

Tim Lips, die in Waregem op de voorlaatste hindernis, de watercombinatie, ten val kwam, lijkt op tijd voldoende hersteld van zijn lichte blessure en in Boekelo van start te kunnen gaan. „Ik heb een spier ingescheurd, maar gelukkig gebruik ik deze alleen bij het roteren van mijn arm en niet bij het kracht zetten. Door het snel handelen van de arts en de fysiotherapeute van NOC*NSF ben ik al aan het revalideren. De verwachting is dat ik volgende week maandag weer op het paard mag stappen”, aldus Lips in een persbericht van Military Boekelo.

Vorig jaar begon de Brabander als leider aan het afsluitende springparcours, maar door twee springfouten miste hij de kans om in Boekelo de eerste Nederlandse winnaar uit de historie te worden. Achter winnares Julia Krajweski en de Engelse nummer twee Laura Collett moest hij genoegen nemen met de derde plek. In 2017 hoefde Lips alleen te buigen voor Tim Price uit Nieuw-Zeeland.